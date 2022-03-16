Окупанти викрали мера Скадовська і його заступника: люди вийшли на мітинг. ВІДЕО

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв

Російські інтервенти викрали міського голову тимчасово окупованого Скадовська, що в Херсонській області, Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха.

Про це вранці в середу, 16 березня, повідомив місцевий громадський діяч Артем Костюченко.

“Щойно (близько 11:00 – “Н”) зі Скадовської міськради російські військові викрали мера Олександра Яковлєва та Юрія Палюха”, – написав він.

Костюченко закликав містян зібратися на центральні площі о 12:00.

Люди прийшли і скандували: “Російський солдат – фашист і окупант!”, “Поверніть нашого мера!”, “Ми його вибрали – це наш мер!”. Також люди вигукували: “Скадовськ – це Україна”.

Російські окупанти викрадають в Україні міських голів, які не скоряються Росії. Так раніше було в Запорізькій області (міста Малітополь, Дніпрорудний), а тепер і на Херсонщині.

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