На Херсонщині знову відбулися мітинги проти окупантів

У Херсонській області та Херсоні знову відбуваються акції протесту проти російських окупантів.

Як повідомляє 8 березня “Укрінформ“, жителі Херсона вийшли на площу під українськими прапорами та скандували “Херсон – це Україна!”, розтягнули транспарант “Слава ЗСУ! Смерть окупантам!”

Ходу вулицями міста підтримували сигналами автівки.

У місті Берислав на центральній площі також відбувся мітинг під гаслом “Берислав – це Україна”. Люди прийшли з державними прапорами і саморобними плакатами, співали гімн, закликали російський корабель та солдатів іти у відомому напрямку.

За словами керівника обласної організації КВУ Дементія Білого, наступного разу бериславці планують вийти на мітинг 11 березня – у цей день традиційно відзначали день визволення міста від фашистських загарбників.

Також мирні акції проти російських окупантів пройшли в містах Олешки і Гола Пристань, смт Нижні Сірогози, селі Бережанка.

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