Home / Війна / На Херсонщині знову відбулися мітинги проти окупантів

На Херсонщині знову відбулися мітинги проти окупантів

08/03/2022 19:26

У Херсонській області та Херсоні знову відбуваються акції протесту проти російських окупантів.

Як повідомляє 8 березня “Укрінформ“, жителі Херсона вийшли на площу під українськими прапорами та скандували “Херсон – це Україна!”, розтягнули транспарант “Слава ЗСУ! Смерть окупантам!”

Ходу вулицями міста підтримували сигналами автівки.

У місті Берислав на центральній площі також відбувся мітинг під гаслом “Берислав – це Україна”. Люди прийшли з державними прапорами і саморобними плакатами, співали гімн, закликали російський корабель та солдатів іти у відомому напрямку.

За словами керівника обласної організації КВУ Дементія Білого, наступного разу бериславці планують вийти на мітинг 11 березня – у цей день традиційно відзначали день визволення міста від фашистських загарбників.

Мітинг у смт Нижні Сірогози

Також мирні акції проти російських окупантів пройшли в містах Олешки і Гола Пристань, смт Нижні Сірогози, селі Бережанка.

Читайте також:
Зрадниця Поклонська в камуфляжі привезла на окуповану Херсонщину фейкову “гумдопомогу”

Унікальних переглядів: 47
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Херсонщині знову відбулися мітинги проти окупантів

У Херсонській області та Херсоні знову відбуваються акції протесту проти російських окупантів. Як повідомляє 8 березня “Укрінформ“, жителі Херсона вийшли на площу під українськими прапорами та скандували “Херсон –...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse