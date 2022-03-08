На Херсонщині знову відбулися мітинги проти окупантів

У Херсонській області та Херсоні знову відбуваються акції протесту проти російських окупантів.
Як повідомляє 8 березня “Укрінформ“, жителі Херсона вийшли на площу під українськими прапорами та скандували “Херсон – це Україна!”, розтягнули транспарант “Слава ЗСУ! Смерть окупантам!”
Ходу вулицями міста підтримували сигналами автівки.
У місті Берислав на центральній площі також відбувся мітинг під гаслом “Берислав – це Україна”. Люди прийшли з державними прапорами і саморобними плакатами, співали гімн, закликали російський корабель та солдатів іти у відомому напрямку.
За словами керівника обласної організації КВУ Дементія Білого, наступного разу бериславці планують вийти на мітинг 11 березня – у цей день традиційно відзначали день визволення міста від фашистських загарбників.
Також мирні акції проти російських окупантів пройшли в містах Олешки і Гола Пристань, смт Нижні Сірогози, селі Бережанка.
Читайте також:
Зрадниця Поклонська в камуфляжі привезла на окуповану Херсонщину фейкову “гумдопомогу”
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!