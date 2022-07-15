Понад 38 000 “хороших росіян”: Генштаб оновив статистику втрат окупантів

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Генеральний штаб ЗС України оновив свою статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 15 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 130 військовослужбовців противника, 5 танків, 14 ББМ, літака тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 38 000 (+130) осіб ліквідовано,

танків –1 672 (+5),

бойових броньованих машин – 3 866 (+14),

артилерійських систем – 842 (+2),

РСЗВ – 247,

засобів ППО – 109,

літаків – 220 (+1),

гелікоптерів – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681,

крилатих ракет – 155,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 731 (+11),

спеціальної техніки – 67.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 14 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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