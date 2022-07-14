Після HIMARS: Генштаб додав до російських втрат 300 окупантів і 18 ворожих танків

Генеральний штаб ЗС України оновив свою статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 14 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 300 військовослужбовців противника, 18 танків, 20 ББМ, двох літаків тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 37 870 (+300) осіб ліквідовано,

танків –1 667 (+18),

бойових броньованих машин – 3 852 (+20),

артилерійських систем – 840 (+1),

РСЗВ – 247,

засобів ППО – 109,

літаків – 219 (+2),

гелікоптерів – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681 (+3),

крилатих ракет – 155,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 720 (+16),

спеціальної техніки – 67.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 13 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

Читайте також:

Унаслідок удару по Новій Каховці знищено близько 150 росіян. Серед них є генерал та ще 5 офіцерів