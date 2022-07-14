Після HIMARS: Генштаб додав до російських втрат 300 окупантів і 18 ворожих танків

Генеральний штаб ЗС України оновив свою статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 14 липня.
Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 300 військовослужбовців противника, 18 танків, 20 ББМ, двох літаків тощо.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.07 орієнтовно склали:
(У дужках – зміна показника порівняно з даними 13 липня).
Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.
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