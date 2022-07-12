Унаслідок удару по Новій Каховці знищено близько 150 росіян. Серед них є генерал та ще 5 офіцерів

Внаслідок ракетного удару ЗСУ по Новій Каховці у Херсонської області було знищено близько 150 російських окупантів, у тому числі генерал та ще п’ять офіцерів.
Про це у вівторок, 12 липня, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
“Після влучення ракет HIMARS по штабу в Херсонській області загинув начальник штабу 22-го армійського корпусу ЗС РФ (в/ч 73954, Сімферополь) генерал-майор Насбулін. Полковник Кенс, про загибель якого ми повідомляли вчора, загинув там же. А крім нього — командир 20 мотострілецької дивізії (в/ч 22220, Волгоград) полковник Андрій Горобець, начальник оперативного відділення штабу 20 мсд підполковник Коваль, начальник артилерії 20 мсд підполковник Гордєєв. Всього загиблих понад 150, включаючи п’ять офіцерів”, – написав Братчук.
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