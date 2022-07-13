Понад 37,5 тис. “хороших росіян”: Генштаб оновив статистику втрат окупантів

Генеральний штаб ЗС України оновив свою статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 13 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 100 військовослужбовців противника, 3 ББМ, двох безпілотників тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 37 570 (+100) осіб ліквідовано,

танків –1649,

бойових броньованих машин – 3 832 (+3),

артилерійських систем – 839 (+1),

РСЗВ – 247,

засобів ППО – 109,

літаків – 217,

гелікоптерів – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 678 (+2),

крилатих ракет – 155,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 704 (+5),

спеціальної техніки – 67 (+1).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 12 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

Читайте також:

“Настала, враже, Божа кара”: Генштаб показав роботу українських авіаторів. ВІДЕО