“Настала, враже, Божа кара”: Генштаб показав роботу українських авіаторів. ВІДЕО

“«Мій спис, як промінь прорізає хмари. Ось і настала, враже, Божа кара!» Доброго ранку, Україно!”, – у дописі процитували рядки з пісні “Воїн” Yarmak і Світлани Тарабарової.

Як передає “ Новинарня “, відповідне відео вранці у середу, 13 липня, опублікувала пресслужба Генштабу ЗСУ.

Генеральний штаб показав кадри роботи військових Повітряних сил ЗСУ в небі над Україною.

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