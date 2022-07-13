“Настала, враже, Божа кара”: Генштаб показав роботу українських авіаторів. ВІДЕО

Генеральний штаб показав кадри роботи військових Повітряних сил ЗСУ в небі над Україною.
Як передає “Новинарня“, відповідне відео вранці у середу, 13 липня, опублікувала пресслужба Генштабу ЗСУ.
Читайте також:
ДРЛО над Білоруссю: розвідники пояснили причини нічної повітряної тривоги без ракетного обстрілу
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!