ДРЛО над Білоруссю: розвідники пояснили причини нічної повітряної тривоги без ракетного обстрілу

Російський ДРЛО А-50 (літак далекого радіолокаційного виявлення та управління). Ілюстративне фото

Вперше з 4 квітня у небо над Білоруссю підняли російський ДРЛО А-50 (літак далекого радіолокаційного виявлення та управління) в супроводі винищувачів. Однак пусків ракет по України при цьому зафіксовано не було.

Про це повідомляє моніторингова група “Беларуски Гаюн” за підсумками аналізу підвищеної авіаційної активності над Білоруссю в ніч із 10-го на 11 липня.

“10 липня о 22:50 з військового аеродрому в Мачулищах пішов на зліт борт ДРЛО А-50 ВКС РФ із реєстраційним номером RF-94268. Завданням цього літака є надання координат пілотам винищувачів для ударів по цілях.

Усю ніч А-50 літав колами від Барановичів до Слуцька, змінюючи висоти від 9150 метрів до 9700 м. Літак закінчив роботу лише о 04:39 та приземлився на військовий аеродром у Мачулищах о 05:10. Таким чином, чистий час роботи в повітрі становив 6 годин 20 хвилин”, – ідеться в повідомленні.

Як відомо, наприкінці доби 10 липня та на початку доби 11 липня фіксувалася повітряна тривога в північних областях України. Тепер зрозуміло, що вона була пов’язана з роботою російського ДРЛО А-50 у Білорусі.

Деякі телеграм-канали писали про запуски ракет і роботу ППО ЗСУ, однак ці повідомлення не відповідали дійсності.

“Крім А-50, протягом усієї ночі у повітря піднімалися винищувачі, які позмінно працювали з А-50 у парі на висотах від 7000 до 8000 метрів”, – пише “Беларуски Гаюн”.

Хронологія зльотів, посадок та роботи винищувачів з А-50 була така:

🛫 22:45 Зліт винищувача №1 з військового аеродрому у Барановичах.

🛩 23:10 Початок роботи винищувача №1 у парі з А-50.

🛩 00:56 Кінець роботи в парі з А-50.

🛫 00:40 Зліт винищувача №2.

🛩 01:03 Початок роботи винищувача №2 у парі з А-50.

🛩 03:15 Кінець роботи в парі з А-50.

🛩 03:26 Початок роботи винищувача №3 у парі з А-50.

🛩 04:36 Кінець роботи в парі з А-50.

“Можна помітити, що час роботи кожного винищувача з літаком А-50 становить від години до двох. Під час роботи пілоти винищувачів обговорювали із ДРЛО видимість цілей для ударів територією України“, – пишуть автори моніторингу.

Зазначається також, що вже після посадки А-50 був ще один зліт винищувача з військового аеродрому в Барановичах о 05:40 і повернення о 06:30.

“Виходячи з того, що відбувалося сьогодні вночі, можна припустити, що парна робота винищувачів з А-50 з виглядом цілей для атаки може стати новою щоденною практикою“, – пише “БГ”.

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