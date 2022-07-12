Найбільших втрат за минулу добу росіяни зазнали на Миколаївському напрямку, – Генштаб

Фото: пресслужба 503-го батальйону морської піхоти

Генеральний штаб ЗС України оновив свою статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 12 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 70 військовослужбовців противника, 4 танків, 1 ББМ тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 37470 (+70) осіб ліквідовано,

танків –1649 (+4) од,

бойових броньованих машин – 3829 (+1) од,

артилерійських систем – 838

РСЗВ – 247,

засобів ППО – 109

літаків – 217,

гелікоптерів – 188

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676,

крилатих ракет – 155,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2699 (+3) од,

спеціальної техніки – 66.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 11 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

Читайте також:

Зранку в Миколаєві – масований ракетний обстріл, є поранені