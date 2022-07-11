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Найбільших втрат за добу ворог зазнав на Авдіївському напрямку, – Генштаб

11/07/2022 09:32

Генеральний штаб ЗС України оновив свою статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 11 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 100 військовослужбовців противника, 4 танків, 5 ББМ, 4 артсистем тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 37 400 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків –1 645 (+4),
  • бойових броньованих машин – 3 828 (+5),
  • артилерійських систем – 838 (+4),
  • РСЗВ – 247,
  • засобів ППО – 109 (+1),
  • літаків – 217,
  • гелікоптерів – 188 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676,
  • крилатих ракет – 155,
  • кораблів /катерів – 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 696 (+2),
  • спеціальної техніки – 66.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 10 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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