Найбільших втрат за добу ворог зазнав на Авдіївському напрямку, – Генштаб

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Генеральний штаб ЗС України оновив свою статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 11 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 100 військовослужбовців противника, 4 танків, 5 ББМ, 4 артсистем тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 37 400 (+100) осіб ліквідовано,

танків –1 645 (+4),

бойових броньованих машин – 3 828 (+5),

артилерійських систем – 838 (+4),

РСЗВ – 247,

засобів ППО – 109 (+1),

літаків – 217,

гелікоптерів – 188 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676,

крилатих ракет – 155,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 696 (+2),

спеціальної техніки – 66.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 10 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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