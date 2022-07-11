ЗСУ показали відео зі звільненої Іванівки на Херсонщині

Збройні сили України показали відео зі звільненого на початку липня від російських окупантів села Іванівка Бериславського району на Херсонщині.

Про це вранці в понеділок, 11 липня, інформує пресслужба 60-ї окремої піхотної бригади.

“Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60-ї опбр вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та «мертва» військова техніка”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує.

Нагадаємо, село Іванівка Високопільської селищної громади Бериславського району українські військові звільнили 2 липня.

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