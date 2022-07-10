Медійник показав, як російські солдати пограбували його квартиру в Херсоні. ВІДЕО

Тренер з нових медіа, експерт з інформаційно-комунікаційних інтернет-технологій Юрій Антощук оприлюднив відео, як російські окупанти вриваються у його помешкання в Херсоні.

Це відео він виклав у фейсбук 10 липня.

“Сьогодні зранку окупанти навідалися до мене в гості. Не дуже привітно виламали двері. Три штуки. Вкрали камери. Також три штуки. Ще щось там вкрали”, – написав медійник.

Він відзначив, що унітаз на місці “поки що”.

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