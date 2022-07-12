Зранку в Миколаєві – масований ракетний обстріл, є поранені

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Вранці Миколаїв окупанти масовано обстріляли ракетами. Ворог атакував два медзаклади та житлові будинки, є поранені.

Про це у вівторок, 12 липня, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Зранку, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок обстрілів 4 людей поранено, попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється”, – написав він.

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