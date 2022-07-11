“У Кобзона – аншлаг”: на Миколаївщині воїни 59-ї бригади знищили чотири ворожих САУ. ВІДЕО

У Миколаївській області військовослужбовці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили чотири ворожі самохідні артилерійські установки.
Про це в понеділок, 11 липня, повідомила пресслужба бригади.
“Воїни 59-ї омпбр знищили чотири самохідні артилерійські установки росіян, які “кошмарили” Миколаївщину. Вихідні пройшли недаремно. У Кобзона – аншлаг!”, – йдеться в повідомленні.
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