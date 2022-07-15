Home / Війна / Росіяни скоро почнуть масштабний наступ на лінії Слов’янськ-Сіверськ-Бахмут, – ISW

Росіяни скоро почнуть масштабний наступ на лінії Слов’янськ-Сіверськ-Бахмут, – ISW

15/07/2022 09:03

Росіяни, імовірно, незабаром почнуть більш масштабний і рішучий наступ уздовж лінії Слов’янськ-Сіверськ-Бахмут.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 14 липня.

Водночас поки невідомо, як почнеться цей наступ або де саме він  буде зосереджений.

Зазначається, що росіяни взяли оперативну паузу, водночас проводили обмежені наземні атаки  на лінії Слов’янськ-Сіверськ-Бахмут.

Російські війська продовжували артилерійські та ракетні обстріли, авіаудари по всій лінії фронту.

Читайте також:
На Донеччині ЗСУ відбили ворожі штурми біля Кодеми та Білогорівки, – Генштаб

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Військове кладовище в Києві створять поряд з Бабиним Яром. Є рішення

Київська міська рада схвалила рішення про створення військового кладовища і місць почесних поховань захисників України поряд з Бабиним Яром. Пр це в четвер, 14 липня, повідомив мер Києва Віталій...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse