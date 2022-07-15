Росіяни скоро почнуть масштабний наступ на лінії Слов’янськ-Сіверськ-Бахмут, – ISW

Росіяни, імовірно, незабаром почнуть більш масштабний і рішучий наступ уздовж лінії Слов’янськ-Сіверськ-Бахмут.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 14 липня.

Водночас поки невідомо, як почнеться цей наступ або де саме він буде зосереджений.

Зазначається, що росіяни взяли оперативну паузу, водночас проводили обмежені наземні атаки на лінії Слов’янськ-Сіверськ-Бахмут.

Російські війська продовжували артилерійські та ракетні обстріли, авіаудари по всій лінії фронту.

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