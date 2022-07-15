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На Донеччині ЗСУ відбили ворожі штурми біля Кодеми та Білогорівки, – Генштаб

15/07/2022 08:50

У Донецькій області Збройні сили України відбили ворожі штурми біля Кодеми та Білогорівки Бахмутського району.

Про це вранці в п’ятницю, 15 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку росіяни обстріляли наші позиції, зокрема, в районах Новолуганського, Покровського, Веселої Долини, Берестового, Веселого, Майорська, Вершини.

Ворог завдав авіаударів неподалік Семигіря, Берестового та території Вуглегірської ТЕС.

“Спроби ворожого штурму в районі Кодеми та Білогорівки наші воїни успішно зупинили, як і намагання оволодіти селами Спірне та Вершина. Окупанти отримали жорсткий опір, зазнали значних втрат та безславно відійшли”, – йдеться в повідомленні.

Ворог задіяв БпЛА поблизу Бахмутського. Також противник намагається посилити систему протиповітряної оборони тилових баз та підрозділів.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та вести наступальні дії у напрямку Слов’янська. Обстріляв із артилерії райони Дібровного, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля, Курульки та інших.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив на підрозділи сил оборони України із артилерії і танків по лінії зіткнення. Веде розвідку, намагаючись знайти слабкі місця в обороні наших військ. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагається просунутись у напрямку Соледара та Бахмута.

На Краматорському напрямку ворог проводить перегрупування для відновлення наступу у напрямку Сіверська. Із ствольної та реактивної артилерії обстріляв райони Краматорська, Закітного, Григорівки та інших. Завдав авіаударів поблизу Верхньокам’янського.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій загарбники не проводили, продовжували обстріли по лінії зіткнення. Завдавали авіаційних ударів поблизу Кам’янки. Спробу ворожого наступу поблизу Водяного наші захисники швидко придушили влучним вогнем. Противник завдав ракетно-авіаційного удару по цивільній інфраструктурі в районі Вугледара.

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