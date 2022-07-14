ЗСУ знищили біля Херсона ворожий склад боєприпасів, росіяни тікають в паніці

Збройні сили України знищили ще один склад боєприпасів ворога в районі тимчасово окупованого Херсона.
Російські військові перевдягаються в цивільний одяг та тікають на крадених авто.
Про це в четвер, 14 липня, інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
“У районі Херсона знову палає склад із “селітрою і гуманітаркою”. Також в районі вибуху чути виття сирен і помітно метушню орків, які тікають в різні сторони й поспіхом вивозять як награбоване, так і привезене із собою.
Місцеві жителі повідомляють, що частина з орків в паніці перевдягається в цивільний одяг і з великими торбами пакуються у віджатий цивільний транспорт”, – йдеться в повідомленні.
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