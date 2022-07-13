У Херсоні сили опору “повісили” російського окупанта

У тимчасово окупованому Херсоні партизани втретє встановили інсталяцію – повішене опудало військового ЗС Російської Федерації.
Про це інформує Центр національного спротиву.
“На ній зображено майбутнє окупанта, а саме – смерть. Перші дві інсталяції користувались популярністю, й окупантам доводилось самотужки їх знімати”, – йдеться в повідомленні.
Партизани зробили доробало без руки і ноги, натякаючи, до чого варто готуватися загарбникам.
За інформацією Центру національного спротиву, перше опудало повісили на дереві в одному з херсонських парків, а через місяць схожа інсталяція прикрасила в’їзд до міста.
Читайте також:
У Херсоні окупанти спалюють тіла російських військових, щоб приховати втрати, – ГУР
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!