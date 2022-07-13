У Херсоні сили опору “повісили” російського окупанта

У тимчасово окупованому Херсоні партизани втретє встановили інсталяцію – повішене опудало військового ЗС Російської Федерації.

Про це інформує Центр національного спротиву.

“На ній зображено майбутнє окупанта, а саме – смерть. Перші дві інсталяції користувались популярністю, й окупантам доводилось самотужки їх знімати”, – йдеться в повідомленні.

Партизани зробили доробало без руки і ноги, натякаючи, до чого варто готуватися загарбникам.

За інформацією Центру національного спротиву, перше опудало повісили на дереві в одному з херсонських парків, а через місяць схожа інсталяція прикрасила в’їзд до міста.

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