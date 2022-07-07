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У Херсоні окупанти спалюють тіла російських військових, щоб приховати втрати, – ГУР

07/07/2022 13:06

У тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти, щоб приховати реальну кількість втрат, регулярно спалюють тіла своїх вбитих військових.

Про це в четвер, 7 липня, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

На околицях міста неодноразово помічали місця з великою кількістю обгорілих залишків людей. Точно ідентифікувати їхню приналежність складно через значні пошкодження від вогню.

Ці тіла привозять вантажними автомобілями з місцевого СІЗО.

Щоб приховати факти навмисного спалення тіл, представники окупаційної армії намагаються видати це за наслідки артилерійських обстрілів та подальших пожеж.

На місці подій спочатку чувся потужний вибух, після цього виникала пожежа. Доступ рятувальників для ліквідації пожежі забороняють.

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