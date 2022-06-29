У Херсоні росіяни розстрілювали людей з гармат і їздили по тілах військовою технікою, – ГУР

Російські військові під час захоплення Херсона розстрілювали цивільних і їздили по тілах людей військовою технікою.

Про це в середу, 29 червня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ з посиланням на нове перехоплення.

Російський окупант розповідає своїй дівчині, як загарбники вбивали цивільних під час окупації Херсона.

Зокрема, розстрілювали їх з гармати та переїжджали машиною. Рашист зізнається, що свідомо вбив п’ятьох людей.

“У нас машина гусенична, і це все м’ясо залишається на “гусянці” цій… Нам тоді командир сказав: “Бл*дь, на**й, не їздьте по трупах, потім смердить”, – говорить росіянин.

Його дівчина весело сміється із цієї історії.

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