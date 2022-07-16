“Для нарощування дій ЗС РФ на всіх напрямках”: росЗМІ показали, як Шойгу знову відвідав окуповану територію України

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу останніми днями ймовірно знову відвідував окуповану територію Україну.

Принаймні російська урядова інформагенція “РИА Новости” вранці 16 липня повідомила, що Шойгу “проінспектував російські угруповання військ “Південь” та “Центр”, які виконують завдання спеціальної військової операції в Україні”.

Зазначається, що Шойгу “дав вказівки щодо нарощування дій ЗС Росії на всіх напрямках”, заслухав доповіді командувачів угруповань “Південь” та “Центр” та вручив медалі “Золота зірка”.

Міноборони РФ поширило відеосюжет із заслуховування та нагородження:

Пропагандистський наказ про “нарощування дій” окупаційної армії в Україну Шойгу пояснив нібито “виключенням завдання Києвом масованих ударів по цивільній інфраструктурі, жителях Донбасу та інших регіонів”.

Нагадаємо, попереднього разу росЗМІ повідомляли, що Шойгу проінспектував російські війська на Донбасі, 26 червня.

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