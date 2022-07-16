За добу ЗСУ знищили 7 крилатих ракет і 140 рашистів, – Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 16 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 140 військовослужбовців противника, 5 танків, 8 ББМ, 7 крилатих ракет, 1 одиницю спецтехніки тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 38 140 (+140) осіб ліквідовано,

танків –1 677 (+5),

бойових броньованих машин – 3 874 (+8),

артилерійських систем – 846 (+4),

РСЗВ – 247,

засобів ППО – 109,

літаків – 220,

гелікоптерів – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6),

крилатих ракет – 162 (+7),

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 735 (+4),

спеціальної техніки – 68 (+1).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 15 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

Читайте також:

На Київщині російську ракету збив винищувач ЗСУ. ВІДЕО