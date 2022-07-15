На Київщині російську ракету збив винищувач ЗСУ. ВІДЕО

У соцмережі виклали відео з району Білої Церкви Київської області, на якому зафіксовано збиття російської крилатої ракети ввечері 15 липня.

На відео можна побачити, як винищувач Повітряних сил ЗС України наздоганяє ракету і вражає її, після чого вона вибухає, сходить із траєкторії й падає донизу.

“Сьогодні ввечері в небі Білоцерківського району Повітряними силами України збита ворожа ракета. Попередньо жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле. Інформація уточнюється. Працюють відповідні служби”, – повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба о 22:39.

Перед тим на Київщині майже дві години тривала повітряна тривога – у проміжку між 20:01 і 21:49.

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