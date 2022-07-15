Ракетний обстріл Дніпра: троє загиблих, 15 поранених

Унаслідок вечірнього ракетного обстрілу міста Дніпра є щонайменше троє загиблих і півтора десятка поранених.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
“У нас «прильоти» по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним. Попередньо, ця російська атака забрала життя 3 людей, ще 15 поранені”, – написав голова області в телеграмі.
Він додав, що масштаби руйнувань з’ясовуються, а розплата для російських тварюк настане.
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