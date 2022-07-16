РФ випустила по Україні 6 ракет із Каспію, 4 з них збила ППО

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Вдень суботи, 16 липня, коли в усіх областях України (окрім тимчасово окупованих Криму та Херсонщини) було оголошено тривалу повітряну тривогу, російські бомбардувальники випустили в наш бік шість ракет із району Каспійського моря.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Близько 15:20 16 липня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря. Ворог випустив шість ракет типу Х-101 (Х-555)”, – зазначається в повідомленні.

Близько 16:30 чотири ракети були знищені підрозділами протиповітряної оборони Повітряного командування “Схід” на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Решта дві ракети влучили в сільськогосподарське підприємство на Черкащині.

“Дані про збитки та потерпілих уточнюються”, – зазначили в Командуванні ПС.

Як повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, ворог поцілив у сільгосппідприємство в одному із сіл Чигиринської територіальної громади.

“Попередньо без жертв. Знищено сільгосптехніку та завдано шкоди нечисельному поголів’ю худоби”, – зазначив голова ОВА.

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