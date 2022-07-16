Артудар росіян по Нікополю: рятувальники вилучили з-під завалів два тіла

Фото: ДСНС

Унаслідок нічного артобстрілу російськими військами житлового району міста Нікополь Дніпропетровської області загинули дві особи.

Про це об 11-й годині в суботу, 16 липня, повідомила пресслужба ДСНС.

“О 10:15 рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 2 загиблих осіб. Роботи по вилученню та деблокації людей завершені.

Підрозділами ДСНС будуть продовжені роботи по наданню допомоги населенню за іншими адресами, які постраждали внаслідок обстрілу”, – сказано в повідомленні.

Раніше голова ОВА Валентин Резніченко інформував, що росіяни ударили з РСЗВ “Град” по житлових кварталах Нікополя. Було пошкоджено 12 п’ятиповерхових будинків, школу та будівлю ПТУ. Поранень зазнала жінка, її госпіталізували. Було відомо, що двоє людей знаходяться під завалами зруйнованих квартир.

Фото ДСНС (гортайте):



За повідомленням голови області, також у Криворізькому районі під обстріли потрапили Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади. Без постраждалих.

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