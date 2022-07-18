Кім оголосив полювання на коригувальників вогню по Миколаєву: платитиме по $100 за одного

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував, що платитиме 100 доларів тому, хто повідомить про ворожого корегувальника в місті Миколаєві.
Про це він заявив у понеділок увечері, 18 липня, під час вечірнього відеозвернення.
“Росіяни платять через телеграм-канали нашим громадянам, які згодні бути для окупантів корегувальниками вогню. Обіцяють анонімність, але ніякої анонімності немає. Ми їх все одно знаходимо, служба працює ефективно. Кожному, хто наведе на навідника, я платитиму сто доларів. Вже зараз можна придивлятися до негідників, котрі допомагають росіянам — це буде оплачуватися. Шукайте, хлопці”, – сказав Віталій Кім.
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