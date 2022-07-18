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Перед зустріччю у форматі Рамштайн: Резніков переговорив з Остіном та анонсував “дуже хороші” новини

18/07/2022 21:42

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це міністр повідомив на сторінці у твітері увечері в понеділок, 18 липня.

Сторони обговорили майбутню зустріч у рамках Рамштайн. Міністри узгодили порядок денний, поділилися інформацією щодо контролю над зброєю, що надходить до України.

Резніков пообіцяв, що є дуже хороші новини, але деталі будуть трохи пізніше.

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