Перед зустріччю у форматі Рамштайн: Резніков переговорив з Остіном та анонсував “дуже хороші” новини

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.
Про це міністр повідомив на сторінці у твітері увечері в понеділок, 18 липня.
Сторони обговорили майбутню зустріч у рамках Рамштайн. Міністри узгодили порядок денний, поділилися інформацією щодо контролю над зброєю, що надходить до України.
Резніков пообіцяв, що є дуже хороші новини, але деталі будуть трохи пізніше.
I discussed with our great friend Lloyd J. Austin III the upcoming meeting within the framework of #Ramstein: we agreed on the agenda, shared information on the control of arms arriving to 🇺🇦 etc. Also, @SecDef has some very good news, but details will come a little later pic.twitter.com/J3grbGZzV3
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 18, 2022
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