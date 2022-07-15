Резніков хоче від заходу ракети для HIMARS, які б’ють на 300 км

Міністр оборони Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков упевнений, що західні партнери нададуть Україні снаряди для ракетних систем HIMARS, які здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Financial Times.

“Я думаю, що це поетапний рух. Ми доводимо, що можемо ювелірно використовувати їхню зброю і точно влучати у цілі, і отримуємо більше зброї, та ще й з довшим радіусом дії”, – сказав міністр.

Міністр похвалив системи HIMARS за їхню точність і далекобійність та зазначив, що вони допомогли скоротити кількість втрат ЗСУ на Донбасі.

За його словами, для будь-якої спроби контрнаступу українських військ потрібно більше ракет і артилерії.

“До кінця цього року відбудуться серйозні зміни на полі бою на користь України… Я сподіваюся, що цього року ми побачимо контрнаступ, і він буде успішним”, – резюмував глава оборонного відомства.

Читайте також:

Україна зобов’язалася не бити з HIMARS по РФ, але у США були уточнення щодо Криму, – Резніков