ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 143 – 16.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

12.25

Рятувальники загасили пожежу, яка спалахнула на промисловому підприємстві у Дніпрі (заводі “Південмаш”) через “приліт” російської ракети 15 липня. 90 вогнеборців приборкували полум’я майже 38 годин.

Ворожий удар забрав життя трьох людей, 16 – отримали поранення. Семеро з них зараз у лікарні. Ведуться пошуки людини, яка зникла на підприємстві під час атаки, – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

10:25

ДСНС: оперативна інформація щодо виконання піротехнічними підрозділами ДСНС завдань за призначенням

(станом на ранок 17 липня).

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 107 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 557 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 1 авіаційну бомбу. Обстежено територію площею 106 гектарів.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 6 220 разів, Київщині – 4 300, Чернігівщині – 2 724, Миколаївщині – 1 441, Черкащині – 876, Сумщині – 826.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення РФ на території України знешкоджено 161 998 вибухонебезпечних предметів та 662 кг вибухової речовини, у тому числі 2 067 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 64 859 гектарів.

Десята година

Обстріл Шосткинського району Сумської області із піхотного озброєння.

Після четвертої ранку з кулеметів випустили через кордон понад 10 автоматних черг, також було 5 гранатометних пострілів. О пів на п’яту ранку – ще два приходи з міномета. Усе – по Середино-Будській громаді. Втрат та руйнувань попередньо немає, – голова ОВА

ранок у Шосткинському районі почався з стрілянини. Зі свого боку росіяни відкривали автоматичні черги з крупнокаліберної зброї. Після четвертої ранку з кулеметів випустили понад 10 черг та було 5 гранатометних пострілів.

О пів на п’яту ранку – ще 2 приходи з міномету.

Усе – по Середино-Будській громаді.

Втрат та руйнувань попередньо немає.

Ранок

Збройні сили України вночі разили російський склад боєприпасів у Лазурному Херсонської області, повідомив у соцмережі депутат облради Сергій Хлань.

8:40

Росія зміцнює оборонні позиції на окупованих територіях півдня України. Йдеться про переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем і Запоріжжям і Херсоном. Російські сили в Мелітополі також посилюють заходи безпеки, йдеться в щоденному огляді британської розвідки.

Розвідка Британії зауважує, що українські сили чинять тиск на російську оборонну лінію в Херсонській області вже більше місяця, і останні політичні заяви керівництва України “попереджають про майбутні наступальні операції з метою витіснення Росії з територій, які вона зараз контролює”.

Дії Росії пов’язують із очікуванням наступу України, вимогами міністра оборони РФ Шойгу під час нещодавнього візиту на Донбас, а також уражень українськими силами російських командних пунктах, вузлів матеріально-технічного забезпечення та скупчень військ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 July 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/PpcuXmEzpX 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/7MQE7lJlqH — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 17, 2022

9:15

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.07 орієнтовно склали (за даними Генштабу ЗСУ):

особового складу – близько 38 300 (+160) осіб ліквідовано,

осіб ліквідовано, танків –1 684 (+7),

бойових броньованих машин – 3 879 (+5),

артилерійських систем – 846,

РСЗВ – 248 (+1),

засобів ППО – 110 (+1),

літаків – 220,

гелікоптерів – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 688 (+1),

крилатих ракет – 166 (+4),

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 746 (+11),

спеціальної техніки – 68.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 16 липня).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

7:55

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай:

“Два села на Луганщині залишаються підконтрольними уряду України. Саме це не дає спокою росіянам, в яких є наказ обов’язково вийти на адмінмежу Луганщини. Вони неодноразово звітували про виконання завдання, можливо, отримували відповідні нагороди, але подолати декілька кілометрів, що залишаються, так і не можуть.

Одне із сіл вже декілька разів було захоплене окупантом, але наші військові щоразу відкидали ворога на попередні позиції. Втім, противник не зупиняється – повертається і зазнає чергових втрат”.

7.50

Ворог знову стріляв по Криворізькому району. Під вогонь потрапила Апостолівська громада. На щастя, люди не постраждали, – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Сьома година

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати визначені завдання. За наявною інформацією у прикордонних районах Брестської області діє обмеження на відвідування лісу місцевим населенням.

На Сіверському напрямку без особливих змін. Ворог завдав авіаудару поблизу Есмані Сумської області. Крім того, періодично здійснює повітряну розвідку та артилерійські обстріли позицій наших військ в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі. Обстрілював райони населених пунктів Петрівка, Рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Питомник, Верхній Салтів та інших. Вів повітряну розвідку БпЛА “Орлан-10”.

На Слов’янському напрямку із ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру поблизу Закітного, Григорівки, Тетянівки, Званівки, Міньківки, Райгородка та інших. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Івано-Дар’ївка, успіху не мав. Намагався просунутись в напрямку Верхньокам’янки. Отримав рішучу відсіч, зазнав втрат та відійшов. Вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня неподалік Званівки, Федорівки і Серебрянки.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наші позиції в районах населених пунктів Новолуганське, Берестове, Білорогівка, Вершина, Виїмка, Суха Балка, Олександропіль та території Вуглегірської ТЕС. Українські воїни грамотно відбили чергову спробу розвідки боєм поблизу Берестового та Білогорівки. Також окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Покровського та Світлодарська.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли позицій наших військ по лінії зіткнення. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Кам’янки, Щербаків та Малих Щербаків.

На Південнобузькому напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Нововоронцовка, Кобзарці, Благодатне, Біла Криниця, Трудолюбівка, Новогригорівка, Оленівка, Прибузьке, Олександрівка, Лупареве та інших. Ворог завдав ракетних ударів по місту Миколаєву. Зберігатися загроза повторення таких дій ворога у регіоні.

Для виявлення змін у положенні наших військ та корегування вогню окупанти вели повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного та тактичного рівнів. Противник продовжує інженерне обладнання позицій.

У зв’язку зі значними втратами особовий склад більшості підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях. Особливо це розповсюджено серед окупантів, які мали безпосередній вогневий контакт з українськими воїнами.

Ранок

Миколаїв: попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах унаслідок російського обстрілу.

Вночі

Інститут вивчення війни (США) прогнозує, що припинення оперативної паузи російських військ навряд чи призведе до масового збільшення сухопутних атак по всій Україні, але буде продовженням штурмів, зосереджених на напрямках Слов’янськ-Сіверськ-Бахмут, – ISW.

3:41

Під час повітряної тривоги в Миколаєві прогриміло близько 10 потужних вибухів, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. “Попередньо, є займання”.

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Читайте про ДЕНЬ 121 ОБОРОНИ, 24.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 122 ОБОРОНИ, 25.06.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 141 ОБОРОНИ, 14.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 142 ОБОРОНИ, 15.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 143 ОБОРОНИ, 16.07.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.

▪️ 24 червня стало відомо про вихід підрозділів Сил оборони України з Сєвєродонецька – фактичного адмінцентру Луганської області, до 3 липня ЗСУ вийшли з Лисичанська, останнього міста Луганщини. Надалі російські війська продовжують наступальні дії та артилерійські й ракетні обстріли, намагаючись оточити угруповання Об’єднаних сил на Донеччині.