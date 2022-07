ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 143 – 16.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Рятувальники загасили пожежу, яка спалахнула на промисловому підприємстві у Дніпрі (заводі “Південмаш”) через “приліт” російської ракети 15 липня. 90 вогнеборців приборкували полум’я майже 38 годин.

Ворожий удар забрав життя трьох людей, 16 – отримали поранення. Семеро з них зараз у лікарні. Ведуться пошуки людини, яка зникла на підприємстві під час атаки, – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

ДСНС: оперативна інформація щодо виконання піротехнічними підрозділами ДСНС завдань за призначенням

(станом на ранок 17 липня).

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 107 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 557 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 1 авіаційну бомбу. Обстежено територію площею 106 гектарів.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 6 220 разів, Київщині – 4 300, Чернігівщині – 2 724, Миколаївщині – 1 441, Черкащині – 876, Сумщині – 826.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення РФ на території України знешкоджено 161 998 вибухонебезпечних предметів та 662 кг вибухової речовини, у тому числі 2 067 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 64 859 гектарів.

Обстріл Шосткинського району Сумської області із піхотного озброєння.

Після четвертої ранку з кулеметів випустили через кордон понад 10 автоматних черг, також було 5 гранатометних пострілів. О пів на п’яту ранку – ще два приходи з міномета. Усе – по Середино-Будській громаді. Втрат та руйнувань попередньо немає, – голова ОВА

ранок у Шосткинському районі почався з стрілянини. Зі свого боку росіяни відкривали автоматичні черги з крупнокаліберної зброї. Після четвертої ранку з кулеметів випустили понад 10 черг та було 5 гранатометних пострілів.

О пів на п’яту ранку – ще 2 приходи з міномету.

Усе – по Середино-Будській громаді.

Втрат та руйнувань попередньо немає.

Збройні сили України вночі разили російський склад боєприпасів у Лазурному Херсонської області, повідомив у соцмережі депутат облради Сергій Хлань.

Росія зміцнює оборонні позиції на окупованих територіях півдня України. Йдеться про переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем і Запоріжжям і Херсоном. Російські сили в Мелітополі також посилюють заходи безпеки, йдеться в щоденному огляді британської розвідки.

Розвідка Британії зауважує, що українські сили чинять тиск на російську оборонну лінію в Херсонській області вже більше місяця, і останні політичні заяви керівництва України “попереджають про майбутні наступальні операції з метою витіснення Росії з територій, які вона зараз контролює”.

Дії Росії пов’язують із очікуванням наступу України, вимогами міністра оборони РФ Шойгу під час нещодавнього візиту на Донбас, а також уражень українськими силами російських командних пунктах, вузлів матеріально-технічного забезпечення та скупчень військ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 July 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/PpcuXmEzpX

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/7MQE7lJlqH

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 17, 2022