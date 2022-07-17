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19-річний боєць НГУ знищив уже шість російських літаків і ракету

17/07/2022 15:37

Військовослужбовець Національної гвардії України знищив шість російських штурмовиків Су-25, а тепер ще крилату ракету.

Про це вдень у неділю, 17 липня, повідомляє пресслужба НГУ.

“Строковик Національної гвардії України, якому лише 19 років, зараз виконує бойові завдання, захищаючи українське небо на Запорізькому напрямку та нещадно б’є ворога у повітрі разом зі своєю вірною “подружкою” ПЗРК “Ігла”, – ідеться в повідомленні.

Пишуть, що хлопця прозвали прозвали “Запорізьким месником”.

“Мене стали так називати після того, як я знищив три літаки. В принципі мені подобається, моїм товаришам також. Але головне, що це має результати – менше ворожих літаків руйнуватимуть наші міста, а їхні пілоти знатимуть, що їхній виліт може бути останнім”, – передає пресслужба слова бійця.

“Нещодавно, під час чергових авіанальотів ворога на позиції наших захисників, нацгвардієць підбив ще два літаки противника. Окрім того, 16 липня близько десятої години вечора йому вдалося збити крилату ракету! А вже на ранок наступного дня він поповнив свою скарбничку збитих літаків ще однією “сушкою”!” – зазначає пресслужба НГУ.

Відтак на рахунку гвардійця вже шість ворожих літаків Су-25 та одна крилата ракета росіян, зазначили в НГУ.

Ще після третього збитого літака йому присвоїли звання Герой України.

Нагадаємо, 24 червня десантник 79-ї бригади з ПЗРК “Ігла” збив російський штурмовик Су-25.

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