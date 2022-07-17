ЗСУ вразили склад боєприпасів росіян у Лазурному на Херсонщині

Збройні сили України вразили російський склад боєприпасів у Лазурному Херсонської області.

Про це вранці 17 липня повідомив у соцмережі депутат облради Сергій Хлань.

“Херсонщина В Лазурному, на березі моря, в санаторії “Чайка”, росіяни облаштували собі і склад боєприпасів, і штаб, і казарми. Цієї ночі всього цього не стало, бо ЗСУ потрапили точно в ціль. Місцеві кажуть, що дуже гарно горіло і довго детонувало”, – написав Хлань.

У нічному зведенні пресслужби оперативного командування “Південь” СВ ЗСУ ішлося про те, що за підсумками доби 16 липня “за результатами виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, підтверджено втрати противника у кількості 36 рашистів, двох танків Т-72, самохідної гаубиці “Мста-С”, зенітно-ракетного комплексу “Тор”, броньованої та автомобільної техніки, а також двох польових складів боєприпасів, двох відділень ПЗРК зі штатним озброєнням і боєкомплектом на Херсонщині”.

Нагадаємо, ввечері 16 липня ЗСУ вразили ракетами з РСЗВ HIMARS також склад боєприпасів рашистів і Алчевську Луганської області.

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