“Рашисти засинають – прокидається HIMARS”: на Херсонщині розклеїли нові послання окупантам. ФОТО

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини з’явилися нові листівки з погрозами для російських окупантів та місцевих колаборантів.
Про це повідомили в оперативному угрупованні військ “Каховка” ЗСУ у четвер, 14 липня.
Так, у людних місцях з’явилися листівки з написом: “Рашисти засинають – прокидається HIMARS”.
“Окупантів попереджають про неминучу розплату, ворогу нагадують – за все скоєне: мародерство, вбивства, ґвалтування, руйнування.. доведеться відповісти”, – наголосили в оперативному угрупованні.
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