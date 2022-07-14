Міллі похвалив ЗСУ за ефективне використання HIMARSів

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про нову телефонну розмову з Головою обʼєднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.
Про це він повідомив у четвер, 14 липня.
“Генерал Міллі відзначив ефективність роботи наших ракетно-артилерійських систем, зокрема застосування М142 HIMARS”, – написав Залужний.
Довідково:
M142 HIMARS – високо мобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.
Вона має масу 16 тонн, з яких 5 тонн ― корисного навантаження (несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS).
На відміну від більшості радянських реактивних систем залпового вогню, які використовують некеровані боєприпаси, HIMARS має в арсеналі керовані високоточні ракети GMLRS з дальністю ураження до 80 км, а ракета MGM-140 ATACMS ― 300 км.
В останні тижні Збройні сили, завдяки отриманим зі США високоточним “хаймерсам”, влаштували більш як десяток “феєрверків” на складах російських озброєнь на території ОРДЛО.
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