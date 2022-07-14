Home / Війна / Міллі похвалив ЗСУ за ефективне використання HIMARSів

Міллі похвалив ЗСУ за ефективне використання HIMARSів

14/07/2022 15:37

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про нову телефонну розмову з Головою обʼєднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Про це він повідомив у четвер, 14 липня.

“Генерал Міллі відзначив ефективність роботи наших ракетно-артилерійських систем, зокрема застосування М142 HIMARS”, – написав Залужний.

Довідково:
M142 HIMARS – високо мобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.
Вона має масу 16 тонн, з яких 5 тонн ― корисного навантаження (несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS).
На відміну від більшості радянських реактивних систем залпового вогню, які використовують некеровані боєприпаси, HIMARS має в арсеналі керовані високоточні ракети GMLRS з дальністю ураження до 80 км, а ракета MGM-140 ATACMS ― 300 км.

В останні тижні Збройні сили, завдяки отриманим зі США високоточним “хаймерсам”, влаштували більш як десяток “феєрверків” на складах російських озброєнь на території ОРДЛО.

Читайте також:
Новий пакет допомоги США: чотири HIMARS, тисяча високоточних снарядів, і не тільки

MLRS і HIMARS: у чому відмінність від російських РСЗВ та чи стануть вони “вундерваффе”

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ оголосила підозри майже всім топкерівникам Держпродспоживслужби

Правоохоронці викрили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів масштабну протиправну схему з розкрадання держкоштів на фікції програмного забезпечення. Керівництво Держпродспоживслужби намагалося створити підконтрольне...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse