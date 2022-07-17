Генштаб відзвітував про знищення 160 рашистів, 7 танків і 5 бронемашин за добу

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 17 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 160 військовослужбовців противника, 7 танків, 5 ББМ, 4 крилаті ракети, 1 одиницю РСЗВ тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 38 300 (+160) осіб ліквідовано,

осіб ліквідовано, танків –1 684 (+7),

бойових броньованих машин – 3 879 (+5),

артилерійських систем – 846,

РСЗВ – 248 (+1),

засобів ППО – 110 (+1),

літаків – 220,

гелікоптерів – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 688 (+1),

крилатих ракет – 166 (+4),

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 746 (+11),

спеціальної техніки – 68.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 16 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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