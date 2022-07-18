ГУР на Харківщині провело вдалу спецоперацію: знищено ДРГ з 36 окупантів, є полонений. ВІДЕО

Розвідувальна група ГУР МО на Харківщині знищила ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ.

Про це у понеділок, 18 липня, повідомила пресслужба ГУР МОУ.

Зазначається, що розвідувальна група Головного управління розвідки “Кедр” провела спецоперацію в селі Дементіївка Дергачівського району Харківської області. Було виявлено великий підрозділ рашистів, що розміщувався у зруйнованих будівлях.

“В результаті вогньового ураження 36 окупантів було знищено. Багато рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості”, – йдеться в повідомленні.

Пізніше «Кедр» разом з підрозділами місцевого ТРО і Національної гвардії провів низку боєзіткнень та змусив ворога відійти з позицій, незважаючи на значну чисельну перевагу противника.

“В результаті операції були здобуті численні трофеї та взято в полон пораненого командира взводу ворожої ДРГ. Ним виявився уродженець Запорізької області 1989 року народження, Станіслав Трутнєв. Це військовослужбовець 140 загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Північного флоту ВМФ РФ (в/ч 69068, Відяєво, Мурманської області). Три роки тому був відряджений в угруповання збройних сил РФ в Сирії”, – інформують у ГУР.

Безпосередньо на полі бою йому було надано первинну медичну допомогу, наразі він перебуває в одному з українських медичних закладів.

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