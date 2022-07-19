Британське міноборони назвало нову проблему армії РФ під час вторгнення в Україну

Російські сили вторгнення в Україну зіткнулися з проблемою нестачі особового складу. Крім того, вони змушені вирішувати дилему: перекидати резерви на Донбас або захищатися біля Херсона.
Про це британське оборонне відомство повідомило у вівторок, 19 липня, на сторінці в твітері.
Зазначається, що Росія продовжує використовувати для свого наступу на Донбасі номінально шість окремих армій. У повному складі, перед вторгненням, ці формування були створені приблизно на 150 тисяч особового складу.
За даними британкою розвідки, в останні тижні Росія часто діяла групами розміром з роту чисельністю близько 100 осіб при проведенні наступальних операцій в будь-якому одному секторі за раз.
“Росія з усіх сил намагалася підтримувати ефективну наступальну бойову міць з самого початку вторгнення, і ця проблема, ймовірно, стає все більш гострою. Крім серйозної нестачі особового складу, російські планувальники стикаються з дилемою: перекидати резерви на Донбас або захищатися від українських контратак на південно-західному Херсонському напрямку”, – йдеться у зведенні.
Заявлена найближча політична мета Росії – захопити всю Донецьку область.
“У той час як Росія все ще може продовжувати територіальні завоювання, їх оперативний темп і швидкість просування, ймовірно, будуть дуже повільними без значної оперативної паузи для реорганізації та переоснащення”, – вважають в Міноборони Британії.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 July 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/ENAyyMxczx
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wBZvAambUr
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 19, 2022
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