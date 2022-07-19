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Угорщина не заперечує проти транзиту зброї через свою територію до України, – МЗС

19/07/2022 20:43

Угорщина не постачатиме свою зброю, проте треті країни можуть користуватися її територією для транзиту зброї в Україну.

Про це в вівторок, 19 липня, заявив заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Модьор, інформує пресслужба Львівської міськради.

“Ми вражені подіями, які тут відбуваються, ми дійсно співчуваємо вам. За останні 200 років ми з Росією воювали тричі. Ці війни були не на життя, а на смерть. На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке протистояння цій величезній східній державі. При цьому сама Угорщина не постачатиме своєї зброї – це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією”, – сказав Модьор під час зустрічі з міським головою Львова Андрієм Садовим.

Нагадаємо, раніше Угорщина заявляла, що заперечує проти постачання своєю територією західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які мешкають на Закарпатті.

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Україна

Угорщина не заперечує проти транзиту зброї через свою територію до України, – МЗС

Угорщина не постачатиме свою зброю, проте треті країни можуть користуватися її територією для транзиту зброї в Україну. Про це в вівторок, 19 липня, заявив заступник міністра зовнішньої економіки та...

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