Україна має потужний важіль впливу на Угорщину – нафтопровід “Дружба”, – Зеркаль

Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль

Угорщина скористалася війною Російської Федерації проти України, фактично вдаючись до шантажу Європейського Союзу, але наша держава має чим відповісти.

Про це заявила радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

“Що стосується Угорщини, то ця країна скористалася ситуацією, і фактично ми і Європейський Союз надали їй таку можливість”, – сказала вона.

Як констатувала Зеркаль, “апетит” Угорщини щодо фондів Європейського Союзу зростає щодня.

“І вони вирішили, що в них настав такий зірковий час, коли вони можуть вимагати все, що завгодно, аби тільки не зруйнувати європейську єдність”, – обурилася Зеркаль.

Вона висловила жаль, що Угорщині дозволили це зробити.

“Фактично Європейській комісії довелося вносити зміни до своєї політики і дозволити здійснювати інвестиції, використовувати європейські кошти навіть на побудову нового нафтопроводу, не говорячи вже про переобладнання нафтопереробних заводів”, – сказала вона.

“Але це ще не все. Звичайно, вони отримують ще всі кошти, які були заморожені по інших програмах. І це дійсно сумно, тому що в руках України є прекрасний важіль – це нафтопровід «Дружба»”, – сказала радниця міністра.

Зеркаль наголосила, що до Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу “Дружба”, з якою може “щось статися”.

“І, на мій погляд, дуже би доречно було, якщо би з ним щось сталося (нафтопроводом, – “Н”). Але, знову-таки, це в руках уряду і президента – вирішувати політичні питання, чи дійсно ми хочемо говорити з Орбаном тією мовою, яку він розуміє і яку він нав’язує Європейському Союзу, чи ми ще не готові до цього”, – наголосила Зеркаль.

Нагадаємо, 24 травня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про введення надзвичайного стану в країні через війну в Україні.

Раніше цього дня стало відомо, що Віктор Орбан, незважаючи на позицію решти ЄС, виключив можливість обговорення запропонованого Євросоюзом нафтового ембарго проти Росії на саміті лідерів наступного тижня.

Прем’єр-міністр Угорщини звернувся до президента Європейської ради Шарля Мішеля з листом, в якому сказав, що його країна не може підтримати шостий пакет санкцій без детальнішої інформації про фінансування від Євросоюзу, яке могло б допомогти Будапешту відмовитися від російської нафти.

Слід зазначити, що надзвичайний стан був запроваджений в Угорщині в інтересах владної партії Орбана у зв’язку з коронавірусом ще навесні 2020 року, відтоді продовжувався (востаннє – у грудні 2021 року) і діяв досі, до кінця травня 2022-го.

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