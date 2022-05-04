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Кулеба: держави ЄС, що проти нафтового ембарго, стають співучасниками злочинів Росії

04/05/2022 18:50

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів не зволікати з ембарго на російські енергоресурси, наголосивши, що ті, хто виступає проти цих кроків, стають фактично співучасниками злочинів Росії в Україні.

Про це урядовець сказав у середу, 4 травня, на тлі обговорень у ЄС про деталі шостого пакету санкцій, основою якого має стати нафтове ембарго, передає “Європейська правда”.

“Зараз можна спостерігати абсурдну ситуацію. ЄС однією рукою підтримує Україну, надаючи фінансову допомогу, накладаючи різні санкції на Росію, мобілізуючи ресурси для надання зброї Україні, а водночас – продовжує платити Росії за газ і нафту, підживлюючи її воєнну машину. Доки Росія продовжує отримувати мільярди євро від ЄС за російську нафту і газ, ми не зможемо зламати її військову машину”, – наголосив Кулеба.

Він привітав обговорення про нафтове ембарго у рамках шостого пакету санкцій.

“Звісно, ми не в захваті, що початок його дії буде відтермінований на 6-8 місяців, але це краще, ніж нічого. І хочу чітко сказати одне: якщо якась країна у Європі продовжить бути проти ембарго на російську нафту, будуть усі підстави казати, що ця країна є співучасником злочинів, які скоює Росія на території України.

Ми маємо називати речі своїми іменами і казати правду. Якими б не були їхні аргументи, якщо вони проти нафтового ембарго – це означає, що вони грають на боці Росії і поділяють відповідальність за все, що вона робить в Україні”, – підкреслив міністр закордонних справ.

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