В Угорщині ввели надзвичайний стан “через війну в Україні”

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про введення надзвичайного стану в країні через війну в Україні.

Про це ввечері в вівторок, 24 травня, інформує пресслужба уряду Угорщини.

Зазначається, що надзвичайний стан вводять із півночі 25 травня.

За словами Віктора Орбана, війна в Україні “ставить під загрозу фізичну безпеку, а також енергопостачання та фінансову безпеку економіки” Угорщини та її громадян.

“Ми бачимо, що війна та санкції Брюсселя призвели до величезного економічного потрясіння та різкого зростання цін. Світ на порозі економічної кризи. Угорщина повинна залишатися осторонь цієї війни та захищати фінансову безпеку своїх сімей”, – сказав прем’єр-міністр.

“Як і надзвичайний стан, запроваджений під час епідемії, це дозволить уряду негайно відреагувати та захистити Угорщину та угорські родини всіма можливими засобами. Про наші перші рішення я буду інформувати вас завтра”, – підсумував Орбан.

Раніше цього дня стало відомо, що Віктор Орбан, незважаючи на позицію решти ЄС, виключив можливість обговорення запропонованого Євросоюзом нафтового ембарго проти Росії на саміті лідерів наступного тижня.

Прем’єр-міністр Угорщини звернувся до президента Європейської ради Шарля Мішеля з листом, в якому сказав, що його країна не може підтримати шостий пакет санкцій без детальнішої інформації про фінансування від Євросоюзу, яке могло б допомогти Будапешту відмовитися від російської нафти.

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