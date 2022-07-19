Шість САУ Caesar уже на шляху до України, – МЗС Франції

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Шість самохідних артилерійських установок Caesar, які французький президент в червні пообіцяв передати Україні, вже перебувають у дорозі до місця призначення.

Про це в вівторок, 19 липня, заявила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, передає 20 minutes.

“На національному рівні Франція повністю бере участь (в допомозі Україні, – “Н”), навіть якщо ми менше за інших наголошуємо на тому, що робимо. Ми вирішили не повідомляти про весь наш військовий внесок і залишити цю інформацію для наших партнерів”, – заявила урядовиця.

Передісторія

У середині червня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про поставку в Україну ще шести додаткових самохідних артилерійських установок Caesar, флагмана французької артилерії.

Франція вже передала Україні 12 САУ Caesar, які можуть запускати 155 мм снаряди на відстані 40 кілометрів зі швидкістю від шести до восьми пострілів за хвилину

Раніше міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що Україна отримає від Парижа “значну кількість” броньованих автомобілів VAB.

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