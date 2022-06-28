Франція відправить в Україну бронетранспортери

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Париж відправить в Україну “велику кількість” бронетранспортерів.
Про це він сказав в інтерв’ю BFMTV, опублікованому в понеділок, 27 червня.
“Для швидкого пересування в районах під ворожим вогнем арміям потрібна бронетехніка… Тому Франція доставить значну кількість транспортних засобів типу VAB (броньована машина переднього краю, – “Н”), які оснащені зброєю”, – сказав міністр.
Лекорню підтвердив відправлення в Україну шести додаткових САУ “Цезар” крім 20, які вже передані ЗСУ.
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