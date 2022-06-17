Макрон визнав домовленість Заходу щодо непостачання Україні літаків і танків

Президент Франції Еммануель Макрон визнав, що через побоювання втягнення у війну з Росією країни Заходу мають домовленість не надавати Україні певні види наступальної зброї.

Про це він сказав на пресконференції в Києві в четвер, 17 червня, повідомляє “Європейська правда”.

“Ми допомагаємо Україні оборонятися, але ми не вступаємо у війну з Росією, тому певне озброєння – зокрема штурмові літаки або танки – було домовлено не постачати, і президент Зеленський в курсі цієї домовленості”, – зазначив він.

Президент Франції додав, що натомість Захід надавав Україні боєприпаси і “певні види техніки”. “А зараз почали постачати також і (самохідні артилерійські установки) Ceasar. Це дозволить Україні бути більш мобільною і знищувати ворога з далекої відстані”, – сказав Макрон.

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