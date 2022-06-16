Макрон у Києві пояснив, як Україну просуватимуть до членства в ЄС

Еммануель Макрон у Києві. Фото: пресслужба президента України

Лідери найбільших держав ЄС ухвалили рішення про те, щоб надати Україні статус кандидата без додаткових умов, але висувати умови щодо реформ на наступних етапах.

Про це президент Франції Еммануель Макрон розповів групі українських журналістів під час візиту до Києва в четвер, 16 червня, пише “Європейська правда”.

Макрон пояснив, що візит до України лідерів трьох найбільших економік ЄС – Німеччини, Італії та Франції, а також президента Румунії – мав на меті формування одностайності в Євросоюзі щодо першого кроку України до вступу, яким є надання статусу кандидата.

“Ви знаєте, що щодо статусу кандидата була певна розбіжність у Європі. Тому я вирішив, що найкраще приїхати тепер, об’єднавши країни, які підтримують – щоб потім, за вісім днів, ми доклали зусиль для отримання одностайності в Євросоюзі і підготували затвердження статусу кандидата”, – заявив Макрон.

Як відомо, це рішення у ЄС затверджується одностайно.

Президент Франції підкреслив, що статус кандидата Україна має отримати вже 23 червня. Однак потім Україна повинна виконати умови, щоб рухатися по процедурі переговорів про членство в ЄС.

“Відразу надається статус кандидата, а потім надаються умови, щоб відкривався кожен наступний розділ переговорів”, – наголосив він.

Для узгодження умов членства Україна та ЄС мають відкрити та закрити понад 30 переговорних глав.

Президент Франції уточнив, що зараз Євросоюз не формує пакет умов.

“Ми з президентом Зеленським умови не обговорювали, адже в України зараз головне завдання – виграти війну… Умови будуть сформульовані після”, – наголосив він.

Нагадаємо, після зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві лідери Німеччини, Італії, Румунії та Франції висловилися за “негайний” статус кандидата на членство в ЄС для України.

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