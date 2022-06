Лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії відвідали Ірпінь. Кремль зреагував

Президент Франції Еммануель Макрон в Ірпені, куди вирушив разом з лідерами Німеччини, Італії та Румунії, висловив повагу героїзму українців та заявив, що Україна має бути здатною далі чинити опір і здобувати перевагу.

Візит триває у четвер, 16 червня.

Макрон сказав, що приїхав в Ірпінь, аби засвідчити повагу до героїзму українців.

“Усі бачили ці кадри спустошеного міста, яке, водночас, героїчне місто – тому що тут, як і багато де в інших місцях, українці стримали наступ російської армії на Київ. Потрібно відзначити героїзм і військових, і цивільних українців… І тут можна бачити сліди варварства”, – сказав він у коментарі ЗМІ, нагадавши, що Франція вже надає підтримку у розслідуванні можливих воєнних злочинів.

Президента запитали з приводу його закликів “не принижувати Росію”. Макрон на це відповів, що Франція з першого дня війни підтримує Україну і в її позиції немає двозначності.

“Потрібно, щоб Україна могла чинити опір і здобувати перевагу”, – заявив Еммануель Макрон.

Президент Румунії Клаус Йоганніс закликав притягнути до міжнародної відповідальності російських воєнних злочинців.

“Немає слів, щоб описати неймовірну людську трагедію та жахливі руйнування, які ми бачили сьогодні в Ірпені. Я наполегливо знову закликаю притягнути до відповідальності всіх російських злочинців перед міжнародним кримінальним правосуддям, яке Румунія повністю підтримує”, – написав Йоганніс у Twitter після візиту в Ірпінь разом з лідерами Франції, Італії та Німеччини.

No words to describe the unimaginable human tragedy and horrible destructions we saw today in Irpin. I strongly renew my appeal for all Russian perpetrators to be held responsible by the international criminal justice, which Romania fully supports. pic.twitter.com/ZEb8k2s6EC

