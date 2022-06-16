Лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії відвідали Ірпінь. Кремль зреагував

Фото - французькі ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон в Ірпені, куди вирушив разом з лідерами Німеччини, Італії та Румунії, висловив повагу героїзму українців та заявив, що Україна має бути здатною далі чинити опір і здобувати перевагу.

Візит триває у четвер, 16 червня.

Макрон сказав, що приїхав в Ірпінь, аби засвідчити повагу до героїзму українців.

“Усі бачили ці кадри спустошеного міста, яке, водночас, героїчне місто – тому що тут, як і багато де в інших місцях, українці стримали наступ російської армії на Київ. Потрібно відзначити героїзм і військових, і цивільних українців… І тут можна бачити сліди варварства”, – сказав він у коментарі ЗМІ, нагадавши, що Франція вже надає підтримку у розслідуванні можливих воєнних злочинів.

Президента запитали з приводу його закликів “не принижувати Росію”. Макрон на це відповів, що Франція з першого дня війни підтримує Україну і в її позиції немає двозначності.

“Потрібно, щоб Україна могла чинити опір і здобувати перевагу”, – заявив Еммануель Макрон.

Президент Румунії Клаус Йоганніс закликав притягнути до міжнародної відповідальності російських воєнних злочинців.

“Немає слів, щоб описати неймовірну людську трагедію та жахливі руйнування, які ми бачили сьогодні в Ірпені. Я наполегливо знову закликаю притягнути до відповідальності всіх російських злочинців перед міжнародним кримінальним правосуддям, яке Румунія повністю підтримує”, – написав Йоганніс у Twitter після візиту в Ірпінь разом з лідерами Франції, Італії та Німеччини.

No words to describe the unimaginable human tragedy and horrible destructions we saw today in Irpin. I strongly renew my appeal for all Russian perpetrators to be held responsible by the international criminal justice, which Romania fully supports. pic.twitter.com/ZEb8k2s6EC — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022

Після відвідування Ірпеня канцлер Німеччини Олаф Шольц, італійський прем’єр Маріо Драгі, президент Франції Еммануель Макрон та президент Румунії Клаус Йоганніс повернулися до Києва та проводять зустріч із Зеленським на Банковій.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі сподіваються, що європейські лідери Франції, Італії та Німеччини під час свого візиту до Києва “спонукатимуть Зеленського реально подивитися на стан справ”.

“У Кремлі сподіваються, що Макрон, Драгі та Шольц у Києві не концентруватимуться на накачуванні України зброєю, бо це продовжить страждання людей”, – цитує Пєскова “РИА-Новости”.

Він також припустив, що лідери європейських країн, ймовірно, обговорюватимуть тему зерна, оскільки Росії, за словами прессекретаря Путіна, “суть позиції України поки що не зрозуміла”.

Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр Італії Маріо Драгі приїхали до Києва вперше з початку повномасштабної війни. Лідери прибули спецпотягом з Польщі, розпочавши мандрівку пізно увечері напередодні.

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