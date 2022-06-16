Росія просто налаштована на знищення, – Шольц в Ірпені

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц після відвідин Ірпеня на Київщині заявив, що дії Росії у війні проти України спрямовані лише на знищення.

Про це в четвер, 16 червня, інформує Bild.

“Це багато говорить про агресивну війну Росії, яка просто націлена на знищення. Ми маємо пам’ятати про це все, приймаючи рішення”, – сказав Шольц.

“Страшно, яких руйнувань завдає ця війна. І ще гірше, коли бачиш, наскільки безглуздим є це насильство”, – додав канцлер.

Контекст

Візит лідерів Франції, Німеччини та Італії – Еммануеля Макрона, Олафа Шольца і Маріо Драгі – до Києва 16 червня відбувається напередодні представлення оцінки Європейською комісією того, чи слід Україні надати статус кандидата на вступ до ЄС.

Троє лідерів приїхали поїздом “Укрзалізниці”. До них приєднався президент Румунії Клаус Йоганніс. Чотири лідери відвідали зруйнований Ірпінь та зустрілися в Києві з президентом Володимиром Зеленським.

Єврокомісія, ймовірно, заявить, що Україна має набути статусу кандидата в члени ЄС за умови низки реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права та боротьбу з корупцією.

Проте країни ЄС, як і раніше, розходяться в думках щодо того, чи слід розглядати ці реформи як попередню умову для того, щоб Україна стала кандидатом, чи слід означити контрольний список реформ вже перед наступним кроком на шляху до ЄС – офіційним відкриттям переговорів про вступ.

Дипломати в Брюсселі вважають, що візит тріо в Україну є необхідним для збору достатньої підтримки для варіанту надання статусу кандидата в члени ЄС вже зараз, а список реформ, які необхідно втілити, буде наданий на пізнішому етапі.

Очікується, що Європейська комісія надасть свій висновок щодо кандидатського статусу для України 17 червня.

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