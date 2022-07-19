Окупанти зайшли в радіаційну зону Запорізької АЕС, – “Енергоатом”

Ілюстративне фото. Запорізька АЕС

Російські військові порушили норми безпеки та зайшли в радіаційну зону Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомила в своєму телеграмі національна енергетична компанія “Енергоатом” у вівторок, 19 липня.

“Вчора, 18 липня 2022 року, російські загарбники, які окупували ЗАЕС, силоміць відібрали у двох працівників станції перепустки та, скориставшись ними, зайшли на «брудну» естакаду і до радіаційної зони блока №2 ЗАЕС. Звісно ж, питаннями безпеки вони не переймалися і порушили всі встановлені норми та процедури проходження й перебування у цій зоні. Не було ані спеціального одягу, ані передбачених підготовчих процедур перебування в ній”, – стверджує регулятор.

За його даними, російські військові могли рознести радіаційні частинки станцією та прилеглою територією на своєму одязі, наразивши на безпеку персонал станції.

«Ба більше, ніхто не знає, що ще рашисти могли занести й залишити там: зброю, вибухівку тощо. А це вже пряма загроза ядерній безпеці. Вкотре!» – наголошує пресслужба компанії.

«Енергоатом» планує поінформувати Міжнародне агентство з атомної енергетики та інші компетентні органи про порушення радіаційної безпеки.

Атомна станція в Енергодарі окупована військами РФ з 4 березня.

Читайте також:

“Одна подія зменшила кількість окупантів”: 9 росіян із Запорізької АЕС госпіталізовані з пораненнями, є загиблі, – мер Енергодара