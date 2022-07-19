Рада звільнила Венедіктову з посади генпрокурора. Але вона “в команді залишається”

Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень Ірини Венедіктової на посаді генерального прокурора України.

Про це у вівторок, 18 липня, повідомив народний депутат Давид Арахамія.

“Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень Ірини Венедіктової на посаді Генерального прокурора України”, – написав Арахамія.

Він додав, що Венедіктова залишається в команді і закликав не прислухатися до чуток, які запускають у зв’язку з ротаціями у виконавчій владі.

“Ірина Венедіктова залишається в команді. Її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками. Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу”, – написав Арахамія.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 липня своїми указами усунув від виконання обов’язків голови СБУ Івана Баканова та відсторонив від посади генеральну прокурорку Ірину Венедіктову.

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