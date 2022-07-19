У Польщу спецпотягом на лікування вивезли 32 важкопоранених українських військових

У Польщу спеціальним медичним потягом вивезли на лікування 32 важкопоранених українських військових.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Блажей Побожи, передає РАР у вівторок, 19 липня.
За його словами, потяг прибув до Польщі пізно увечері 18 липня. Поранених розподілили по кількох лікарнях країни. Насамперед у Варшаві, але також і по всій країні.
“Польща допомагає Україні, як героїчно боронить свій суверенітет і територіальну цілісність, але фактично – усю Європу. Це ще один реальний вимір нашої допомоги”, – зазначив заступник міністра.
Медичний потяг почав курсувати ще у лютому і використовувався зазвичай для перевезення українських пацієнтів до Польщі. Це вперше, коли його застосували для евакуації поранених військових.
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